- Muzicianul Damian Draghici, in varsta de 48 de ani, a surprins pe toata lumea cand si-a cerut iubita de sotie in direct, la Pro TV, in timpul emisiunii „Vorbeste lumea“. Cristina Stroe, colega sa de trupa, este aleasa inimii lui.

- Marcel Toader a recunoscut ca are o noua iubita, insa detaliile despre modul in care a cunoscut-o a șocat pe toata lumea. Totul s-a intamplat in timpul casniciei cu fosta soție. Afaceristul a fost vazut alaturi de o blondina frumoasa, insa nu in Capitala sau pe litoral, in vreun club de fițe, așa cum…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca Ilie Nastase este un adevarat gentleman cand vine vorba de femeile importante din viața lui. De cateva saptamani el traiește o poveste de dragoste alaturi de Ioana Simion, o bruneta cunoscuta in lumea mondena. Azi-noapte, ei au fost surprinși in aeroport, la scurt…

- Un angajat al Forțelor Aeriene Romane și-a cerut de soție partenera intr-un mod tare interesant! Participanți amandoi la spectacolul aerian BIAS 2018, momentul emoționant a fost filmat și publicat pe pagina de Facebook a Forțelor Aeriene Romane, iar imaginile au devenit virale. Viitoarea mireasa nu…

- Dani, baiatul temutului Sile Camataru, este pe cale sa faca pasul cel mare! A cerut-o de nevasta pe iubita lui și a facut-o intr-un mod inedit, chiar de ziua acesteia. (Reduceri mari la jocuri PC) I-a trimis mesajul pe un pat de trandafiri roșii și albi, pe care a scris: Andreea, marita-te cu mine!…

- Zilele trecute, fiul lui Sile Camataru și-a cerut iubita de soție la Paris. Dani are un copil cu femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de cațiva ani.(CITEȘTE ȘI: FOTO HOT! CEA MAI FIERBINTE APARIȚIE A INCEPUTULUI DE VARA! IMAGINI NERECOMANDATE CARDIACILOR!) Cu ocazia unei vacanțe…