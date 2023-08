Stiri pe aceeasi tema

- Damen a transmis, vineri, precizari, printr-un comunicat de presa, in legatura cu situatia de la Santierul Mangalia. “Damen va ramane in Romania si isi va continua activitatea la Galati. Nu exista indoiala ca Legea 187/2023 este aplicabila si Damen este lipsit de controlul operational si managerial,…

- Damen Holding B.V. Damen a luat act de difuzarea extinsa in presa si interesul public cu privire la situatia Santierului Mangalia."Avand in vedere lipsa de claritate a mai multor narative, compania noastra ar dori sa prezinte urmatoarele precizari.Damen va ramane in Romania si isi va continua activitatea…