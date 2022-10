Stiri pe aceeasi tema

- Dambovițenii se bucura inca de temperaturi de peste 20 de °C și de soare. Și astazi, 29 octombrie, ne așteapta un cer parțial noros, cu zero șanse de precipitații, vant Post-ul METEO: Ne mai bucuram de soare, dar nu pentru mult timp apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dambovițenii vor simți o ușoara scadere a temperaturilor in a doua jumatate sa saptamanii. Soarele se mai ascunde dupa nori, iar termometrele vor indica o maxima de 21 °C, o Post-ul METEO: in urmatoarele zile temperaturile vor scadea treptat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dambovițenii au parte de vreme tot mai mofturoasa și imprevizibila. Astazi, 26 octombrie a.c., ne vom bucura de un cer senin pe toata durata zilei și de temperaturi ce Post-ul METEO: Nopțile redevin reci, deși ziua e vreme de tricou apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ieri, 22 octombrie a.c., a avut loc o noua ediție a Retroparadei de Toamna. Dambovițenii din Retromobil Club Romania au scos bijuteriile pe patru roți la o scurta plimbare pe Post-ul GALERIE FOTO: Retroparada Toamnei, din nou in umbra Turnului Chindia apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dambovițenii iși incep week-end-ul cu temperaturi de pana la 22 de °C. Vantul abia daca se simte, șansele de precipitații sunt 0, iar norii vor fi doar pete de culoare Post-ul METEO: Prima zi de week-end vine cu vreme blanda și insorita apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Trecand peste afirmațiile Ministrului Energiei, Virgil Popescu, care au indignat intreaga populație, criza energetica prin care trecem este reala și serioasa. Dambovițenii au luat tot felul de masuri pentru Post-ul Criza energetica forțeaza companiile dambovițene sa limiteze confortul angajaților…

- +???????????????????? ???????????? ???????????? este numarul de telefon la care romanii din afara granițelor afectați de suspendarea zborurilor companiei Blue Air pot solicita sprijin autoritaților romane. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat Post-ul Unde pot solicita ajutor dambovițenii din…

- Guvernul Romaniei a aprobat, ieri, prin H.G. nr. 974, acordarea unor ajutoare de urgența pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite in anul 2022, a anunțat astazi prefectul județului, Claudia Gilia. Post-ul Dambovițenii ale caror case au fost avariate parțial sau in totalitate…