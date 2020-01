Stiri pe aceeasi tema

- Nu multa lume știe ca Programul Permis pentru viitor, organizat de Fundația Pentru Comunitate, acopera costurile școlii de șoferi pentru tineri cu posibilitați materiale reduse, pentru care permisul de conducere este o condiție sau poate fi un avantaj in obținerea unui loc de munca sau in menținerea…

- Au fost stabilite cuantumurile in cadrul schemei de Sprijin cuplat in sectorul zootehnic (SCZ), pentru anul 2019! Potrivit Agentiei de Post-ul DAMBOVIȚA: 195 de fermieri au solicitat sprijin cuplat in sectorul zootehnic prin cererea unica de plata apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Elevi din comunitati defavorizate din judetul Tulcea au participat, joi, la un atelier de colinde prin sistemul de teleprezenta, "Colinde, colinde, e vremea tele-colindelor", organizat de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) in cadrul proiectului "Accesibilizarea ofertei de educatie si formare pentru…

- Edilul a verificat condițiile în care locuiesc cei care ajung la Centrul Social de urgența. „Am vizitat Centrul social de urgența cu scopul de a ma asigura, în contextul anotimpului de iarna , de existența condițiilor decente de viața pentru cei care locuiesc temporar…

- La sedinta ordinara din 29 octombrie, consilierii judeteni au aprobat utilizarea din rezerva bugetara constituita la dispozitia Consiliului judetean Maramures a sumei de 550.000,44 lei pentru finantarea unor diferite actiuni, dupa cum urmeaza: U.A.T COMUNA MOISEI – sprijin financiar pentru situatii…

- Comunicat de presa Așa cum ați aflat, comunitatea noastra a fost zguduita la sfarșitul saptamanii trecute de un cumplit eveniment! Post-ul Masuri dupa cazul Pucioasa: GPS și camere video pe microbuzele școlare, plus testari psihilogice suplimentare pentru șoferi apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Fermierii pot depune cererile pentru sprijin financiar la AFIR, pana pe data de 30 noiembrie 2019 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Ruale (AFIR) acorda sprijin financiar pentru asigurarea culturilor, animalelor și plantelor de catre fermierii activi, prin intermediul submasurii 17.1- „Prime de…

- Caravana pentru control gravide si mame aflate in risc, care a debutat pe 2 septembrie 2019, a vizitat pana acum 7 localitati, printre care si doua dintre cele mai defavorizate zone din judetul Calarasi: Spantov si Galbinasi.