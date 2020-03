Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anunțul facut sambata seara de Ministrul de Interne, Marcel Vela, referitor la limitarea circulației in afara locuinței, craiovenii au inceput sa formeze cozi uriașe in goana dupa alimente. Un cititor al Gazetei de Sud a surprins in aceasta dimineața zeci de oameni așezați in șir indian, formand…

- Declaratiile oficialilor de la MAI vin in contextul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a ajuns la 367. Sunt 59 de noi cazuri de imbolnavire in ultimele 24 de ore. Persoanele noi infectate cu COVID-19 au varste intre 1 an și 74 de ani. La ATI, in acest moment, sunt internați…

- Declaratia de presa este sustinuta de ministrul Marcel Vela. Ministrul anunta noi masuri: – se suspenda activitatea de servire si consum al produselor alimentare si a produselor alcoolice si nealcoolice, derulata de localuri, cafenele si alte localuri, in statiile din interior…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a transmis, marți seara, un mesaj clar pentru romani, dupa ce au aparut tot felul de informații despre inchiderea unor orașe."Dragi romani, toate masurile luate sunt in scopul prevenirii raspandirii noului coronavirus. Nu suntem in situația in care…

Marcel Vela, ministrul de Interne a facut apel la calm si a indemnat oamenii sa nu propage informatii false.Marcel Vela, ministrul de Interne a facut apel la calm si a indemnat oamenii sa nu propage...

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis un mesaj catre toți romanii, duminica, dupa anuntul legat de instituirea starii de urgenta in țara, incepand de luni. A explicat masuri ce au fost luate, precum și ce ar trebui sa faca oamenii pentru a se proteja și pentru a-i proteja pe alții.

- Ministrul afacerilor interne din Australia, Peter Dutton, 49 de ani, a confirmat, vineri, ca testele i-au ieșit pozitive pentru coronavirus, noteaza The Guardian.Peter Dutton a spus ca s-a trezit cu simptomele in dimineața de vineri și a primit testul inapoi dupaa cateva ore. "Azi dimineața m-am trezit…

- Ministrul german de Interne a refuzat luni sa dea mâna cu cancelarul Angela Merkel, în condițiile în care epidemia cu noul coronavirus se propaga în țara, cu 150 de cazuri confirmate, scrie AFP.Merkel i-a întins mâna lui Horst Seehofer la începutul unei…