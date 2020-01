Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a trimis in Romania pachete cu pasta de dinti, sapun, sampon, gel de dus si detergent, pe care primariile trebuie sa le distribuie sarmanilor. Asta pentru ca suntem codasii Europei la capitolul igiena. Folosim de 4 ori mai putin sapun decat vesticii, iar statisticile spun ca 4%…

- Social democrații din Dambovița și-au ales un nou președinte in cadrul unei Conferințe extraordinare de alegeri. Cele mai multe voturi Post-ul Corneliu Ștefan este noul președinte al PSD Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La Timișoara incepe distribuirea produselor de igiena prin Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate. Persoanele care fac parte din aceasta categorie vor primi periuțe și pasta de dinți, detergent, șampon și alte produse de igiena.

- Incepand de vineri, 10 ianuarie, timp de 45 de zile, se distribuie 944 de pachete cu produse de igiena personala, persoanelor defavorizate din municipiul Suceava, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. Pachetele conțin: * periuța de dinți (5 buc.); * pasta de dinți (300 ml.); * sapun lichid (500…

- Investiția este estimata la 16,64 milioane de lei, iar finanțarea vine de la Uniunea Europeana Primaria Brașov a semnat vineri, 23 decembrie 2019, contractul de finanțare pentru proiectul „Amenajare benzi dedicate transportului public si trotuare adiacente”, prin Axa Prioritara 4 a Programului…

- Social democrații critica primele masuri luate de guvernarea liberala in domeniile munca și sanatate, dar și subiectul recursului compensatoriu in Post-ul PSD acuza PNL ca ingroapa Romania. Ciolacu: “Shhht…liniște! PNL face reforma!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PSD Dambovița a formulat o plangere la Biroul Electoral Județean impotriva adjunctului IPJ, comisrul șef, Nelu Moraru. Social democrații acuza Post-ul #PREZIDENȚIALE2019 – Plangere impotriva adjunctului șef al IPJ Dambovița pentru implicare in campania electorala apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a prezentat, duminica, programul prezidential pentru un nou mandat, context in care a criticat guvernarea PSD, aratand ca Romania este prima tara la capitolul saracie si ultima la ocrotirea persoanelor vulnerabile din Uniunea Europeana. "Dupa ani de guvernare social-democrata,…