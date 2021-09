Dâmboviţa: Urs prins într-o capcană neautorizată, în comuna Runcu; bărbat de 39 de ani - cercetat Politistii din Fieni au fost sesizati, luni, prin 112 de un reprezentant al Fondului cinegetic cu privire la faptul ca un urs a fost prins intr-o capcana neautorizata, in comuna Runcu. In urma sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului, unde au asigurat masuri de siguranta alaturi de celelalte structuri cu atributii in ordine si siguranta publica, precizeaza IPJ Dambovita. Potrivit sursei citate, ursul a fost tranchilizat, urmand sa fie eliberat. De asemenea, politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art. 42 alin. 1 lit. q din Legea vanatorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

