Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar ofițer din cadrul Serviciului de Investigații Economice din cadrul IPJ Dambovița a fost depistat pozitiv la testul de Post-ul Covid-19 in randurile polițiștilor dambovițeni. Un tanar ofițer a fost depistat pozitiv apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Minora rapita in Pitești! Tanar de 20 de ani, reținut de polițiști. In urma cercetarilor privind dispariția minorei de 17 ani, din Pitești, petrecuta in ziua de 6 mai, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești au reținut un tanar de 20 de ani, din Ramnicu Valcea, județul Valcea. ”Ca urmare…

- Un adolescent de 17 ani si un tanar de 26 de ani au fost retinuti pe baza de ordonanta, dupa ce au rapit o fetita de 9 ani, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Tecuci au fost sesizati, prin…

- Ieri, polițiștii dambovițeni au intervenit la 32 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 200 de sanctiuni Post-ul IPJ DAMBOVIȚA: Polițiștii dambovițeni au intervenit la peste 30 de evenimente și au constatat 27 de infracțiuni in 24 de ore apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Un tanar de 19 ani este cercetat penal de politisti pentru furtul unui recipient cu dezinfectant dintr-o scara de bloc din orasul Titu si a fost amendat si pentru nerespectarea masurilor de restrictie a circulatiei, informeaza, duminica, IPJ Dambovita."La data de 5 aprilie a.c, politistii…

- Un tanar antreprenor din orașul Gaești a oferit Inspectoratului Județean de Jandarmi Dambovița 25 de litri de dezinfectant pentru maini Post-ul ȘTIREA DE BINE: Un tanar antreprenor gaeștean, donație de dezinfectant pentru jandarmii dambovițeni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tanar de 16 ani, din Lungulețu, internat in spital a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19. In acest moment se Post-ul DAMBOVIȚA Covid-19: Caz confirmat și la un tanar de 16 ani, din Lungulețu. Nu se știe de unde a contacta virusul apare prima data in Gazeta Dambovitei .