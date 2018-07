Stiri pe aceeasi tema

TITULARIZARE 2018. Miercuri, 11 iulie are loc proba scrisa la examenul de TITULARIZARE 2018, la care vor participa peste 31 de mii de candidați. Dintre aceștia, peste 4600 sunt din promoțiile anterioare. Profesorii incearca astfel sa ocupe un post de titular in invațamantul preuniversitar. Numarul…

Stimați cetațeni,Inițiativa civica „Fara Penali in funcții publice" are nevoie de implicarea noastra. Tine de noi sa schimbam ceva in

Dupa ce au incheiat cu bine perioada de control preliminar, inspectorii APIA Dambovita au demarat, de la inceputul acestei saptamani,

Reparație incheiata la spital pentru doi barbați de 40, respectiv 41 de ani din Gura Șuții. Cei doi doreau sa

Deputatul Dumitru Lupescu, președinte USR Dambovița, a devenit un adevarat prieten al copiilor de la Școala Multietnica Smaranda Gheorghiu din

Primele alegeri din cadrul filialei USR Dambovița l-au desemnat ca președinte pe deputatul Dumitru Lupescu. Acesta renunțase la calitatea de

Inaugurarea supermarket-ului Profi din comuna Darmanești s-a transformat intr-o lupta pentru promoția la zahar. Oamenii s-au imbulzit și și-au umplut

Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, s-a aflat, astazi, in vizita in județul Dambovița, prima oprire fiind la Unitatea spitaliceasca din Pucioasa.