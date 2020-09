Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PMP Dambovița, Robert Turcescu, a fost prezent … Post-ul Turcescu, alaturi de echipa PMP Targoviște la depunerea dosarelor de candidatura apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 86 de candidați au obținut definitivarea și dreptul de practica … Post-ul DAMBOVIȚA: 86 de candidați au obținut definitivarea și dreptul de practica in invațamantul preuniversitar apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ieri, 27 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au reținut pentru 24 de ore un barbat de 29 Post-ul IPJ DAMBOVIȚA: Reținut pentru violența in familie și amenințare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Situatie extrem de tensionata la Spitalul Gaesti, transformat de cateva zile in spital COVID. Doi medici valorosi se pare ca Post-ul GAEȘTI: Demisii din corpul medical de la Gaești, dupa transformarea spitalului in suport Covid-19 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- COMUNICAT DE PRESA In ultima saptamana s-a constatat o crestere a cazurilor de SARS -CoV -2 la nivelul judetului Post-ul DAMBOVIȚA: DSP cere extinderea rețelei de unitați medicale destinate pacienților Covid-19 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Situația fara precedent intr-o localitate din Dambovița. Un barbat și o femeie, concubini, care muncesc la abatorul din Germania unde Post-ul Doi dambovițeni, plecați de la un abator din Germania, au aflat pe drum ca sunt pozitiv Covid-19 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- S-au afișat rezultatele examenului de Evaluare Naționala. Este primul an cand notele sunt afișate prin rezultatele copiilor vor fi afișate Post-ul DAMBOVIȚA: 20 de elevi au promovat Evaluarea Naționala cu media 10 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 4246 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține Evaluarea Naționala, sesiunea 2-27 iunie 2020, in județiul Dambovița. La Evaluarea Post-ul Succes copii! Evaluarea Naționala este doar o etapa spre viitoarea viața de liceean! Informații importante despre examen apare prima data in Gazeta Dambovitei…