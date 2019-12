Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 40 de turisti ramasi cu masinile blocate din cauza ghetii de pe DJ 714 din zona montana a judetului Dambovita au fost ajutati, vineri, de jandarmii montani, salvamontisti si politisti,...

- Jandarmi montani, salvamontisti si politisti au intervenit, vineri dupa-amiaza, in ajutorul a 40 de turisti care ramasesera blocati cu autoturismele in zona platoului Padina din Muntii Bucegi. Turistii se deplasau in ambele sensuri, dar in zona Plaiul Mircei nu au mai putut inainte din cauza ghetii…

- Un numar de 40 de turisti ramasi cu masinile blocate din cauza ghetii de pe DJ 714 din zona montana a judetului Dambovita au fost ajutati, vineri, de jandarmii montani, salvamontisti si politisti, informeaza Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Dambovita, scrie Agerpres. "Jandarmii montani de…

- Jandarmii montani de la Postul Pestera, salvamontistii si Politia pentru platoul Padina au actionat, vineri, 27 decembrie, pentru sprijinirea mai multor turisti aflati in dificultate in Muntii Bucegi.

- 40 de turiști din Prahova, Brașov, Constanța și București au ramas, vineri, blocați in Munții Bucegi, dupa ce drumul a fost acoperit de gheața. In sprijinul turiștilor au intervenit jandarmii montani, polițiștii, dar și angajați ai Domeniului Public, care au impraștiat material antiderapant, scrie…

- Dupa centralizarea rezultatelor a 99,98 % din sectiile de votare din tara, dar si numararea voturilor din 705 sectii din cele 838 aflate in Diaspora, marii castigatori ai primului tur al alegerilor prezidentiale 2019 sunt Klaus Iohannis si Viorica Dancila. Astfel, potrivit datelor centralizate de Autoritatea…

- Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, a semnat astazi, 4 noiembrie, 31 de contracte de finantare cu fonduri nerambursabile, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, pentru proiecte care vizeaza sprijinirea dezvoltarii durabile…

- Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, a semnat 31 de contracte de finantare cu fonduri nerambursabile, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, pentru proiecte care vizeaza sprijinirea dezvoltarii durabile in 19 judete din Romania. Proiectele vor fi implementate de Ministerul…