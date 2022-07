Dâmboviţa: Tânăr prins conducând sub efectul substanţelor psihoactive, după ce a produs un accident Un tanar de 25 de ani a fost prins conducand sub efectul substantelor psihoactive, dupa ce a produs un accident in Targoviste si a ranit o persoana, informeaza, sambata, IPJ Dambovita. Accidentul s-a produs cand soferul a iesit dintr-o benzinarie fara sa se asigure si a intrat in coliziune cu un alt autoturism. In accident a fost ranita o persoana de 44 de ani, pasager in autoturismul lovit de soferul de 25 de ani. „Politistii din cadrul IPJ Dambovita au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe str. Soseaua Gaesti, din municipiul Targoviste. Din primele verificari a rezultat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

