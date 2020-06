Stiri pe aceeasi tema

- Școlile și liceele din Brașov au fost dotate cu materiale de igiena, astfel incat elevii din anii terminali și cadrele didactice sa poata reveni in siguranța, la cursurile de pregatire pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat. Primaria a inceput vineri distribuirea materialelor de dezinfectie si protectie…

- Un numar de 80 de unitati scolare din judetul Covasna vor efectua pregatiri cu elevii care urmeaza sa sustina luna viitoare examenele de Evaluare nationala si Bacalaureat, insa doar o mica parte dintre acestea au optat pentru varianta on-line, informeaza Inspectoratul Scolar. Potrivit conducerii institutiei,…

- Numarul foarte mic de elevi care vor participa la pregatirea pentru examenele naționale este un semnal de alarma pentru autoritați, iar in aceste condiții rezultatele vor fi slabe, sub nivelul anilor trecuți, susțin reprezentanții organizației World Vision Romania (WVR). Potrivit unui comunicat al World…

- Un sondaj realizat in București arata ca aproape 23% dintre elevi au anunțat pana vineri, 22 mai, ca vor veni la școala, fizic, in perioada 2-12 iunie, la pregatirea pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat.Cei mai mulți sunt din clasele a VIII-a – 4.521 de elevi, fața de 3.214 liceeni in clasele a…

- Ministerul Educației Naționale instituie masuri de prevenire și combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitațile de invațamant, mai ales ca urmeaza examenele naționale – Bacalaureat și Evaluarea Naționala și pregatirea pentru aceste probe. In școli va fi interzis accesul celor care au o temperatura…

- In școli și licee vor fi luate masuri speciale in perioada in care elevii se vor pregati pentru Evaluarea Naționala și pentru Bacalaureat, dar și in zilele in care se vor susține probele examenelor. Directorul unei școli din București, Daniela Voinea, a declarat ca va fi nevoie de mai multe sali pentru…

- Masuri luate de Ministerul Educației și Cercetarii ca urmare a Hotararii nr. 6 a Consiliului Național pentru Situații Speciale de Urgența Astazi, 10 martie, Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a organizat o videoconferința cu inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali…