Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase capete de poduri și podețe au fost distruse, mai multe drumuri au fost surpate, iar pe anumite zone au existat alunecari de teren.Județul Dambovița s-a aflat sub Cod Portocaliu de vreme rea pana duminica la ora 18.00.Sursa: Realitatea de Dambovita

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o AVERTIZARE METEOROLOGICA ???? COD PORTOCALIU ???? valabila in intervalul 28 august, ora 15:00 Post-ul Dambovița, sub Cod Portocaliu de precipitații. Este posibil un nou val de inundații apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Salvamont anunța o acțiune in desfașurare pentru salvarea unor turiști surprinși de furtuna in Cheile Horoabei. Județul Dambovița se afla Post-ul Trei turiști surprinși de furtuna in cheile Horoabei. Au ignorat avertizarea Cod Portocaliu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o AVERTIZARE HIDROLOGICA PENTRU FENOMENE IMEDIATE ???? COD PORTOCALIU ???? Post-ul A fost emis un nou Cod Portocaliu de inundații. Vezi care sunt regiunile afectate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o AVERTIZARE METEOROLOGICA ???? COD PORTOCALIU ???? valabila in intervalul 18 august, ora 14:00 Post-ul Cod Portocaliu de vreme rea pentru Dambovița. Vant puternic și cantitați mari de apa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Am scris de multe ori despre cazuri care m-au marcat…Mi-aș dori mult sa nu mai existe astfel de cazuri…Din pacate, Post-ul Un baiețel de 6 ani din Moreni are nevoie de o alta intervenție chirurgicala, deși a trecut prin 4 pana acum…Ajuta! Distribuie! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica NOWCASTING COD PORTOCALIU care vizeaza Județul Dambovita: Ludești, Hulubești, Valea Mare, Post-ul Meteo: Cod Portocaliu de vreme rea pentru o zona a județului Dambovița. Vezi localitațile vizate apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Județul Dambovița inregistreaza o incidența Covid-19 de numai 0,12/mie, sub media incidenței naționale care este de 0,20/mie. In ultimele 24 Post-ul Dambovița inregistreaza una din cele mai scazute incidențe Covid-19 din țara apare prima data in Gazeta Dambovitei .