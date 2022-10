Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Dambovița, vineri seara! 2 persoane și-au pierdut viața, iar alte 6 au fost ranite grav, pe DN 7, la ieșirea din Slobozia Moara spre Baldana, dupa impactul dintre un TIR și un microbuz cu pasageri. In urma ciocnirii teribile, cele doua persoane care și-au pierdut viața se aflau in microbuz.…

- UPDATE: BEAT… Accidentul petrecut aseara, pe raza comunei Lipovaț, a intrat și in atenția polițiștilor. In urma testarii cu aparatul alcooltest, a fost stabilita o alcoolemie de 0,33 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza, a fost intocmit dosar penal și se fac cercetar sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Un tanar de 32 de ani ar fi vinovat pentru accidentul violent care a avut loc joi de dimineața pe DN 72, in zona Nisipuri. Barbatul, șofer al unui microbuz, a intrat in coliziune cu doua TIR-uri staționate, dupa ce a pierdut controlul volanului și a direcției de deplasare, potrivit IPJ Dambovița. In…