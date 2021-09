Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana europeana a dezvoltarii durabile va fi marcata prin dezbateri si activitati educationale si de celebrare pe raul Dambovita si pe malul sau, in zona in care se afla comunitatea creativa Nod Makerspacepe, potrivit unui comunicat al Asociatiei Ivan Patzaichin - Mila 23, transmis, joi, AGERPRES.…

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, a semnat 9 contracte de finanțare, in valoare totala de 36.892.271,83 de lei, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, coordonat de MDLPA. Dintre acestea, 2 proiecte vizeaza construcția, reabilitarea și modernizarea…

- ELCEN, principalul producator de energie termica pentru sistemul centralizat de incalzire al Capitalei, avertizeaza ca bucureștenii risca sa ramana fara apa calda și caldura din cauza sumelor mari datorate de Termoenergetica, informeaza News.ro . ELCEN, aflata in reorganizare judiciara, a solicitat…

- Astazi, 11 iulie 2021, echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Basarab I” al județului Dambovița a intervenit Post-ul Intervenție a ISU la Dobra. Un proiectil a fost gasit pe malul raului Ialomița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pe raza județului Dambovița, procesul electoral a inceput in toate cele 10 secții de votare și se desfașoara in condiții Post-ul 82 de polițiști și 46 de jandarmi asigura ordinea publica in alegerile parțiale de la Braniștea și Cojasca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Joi, 24 iunie, s-a desfasurat a doua proba scrisa din cadrul Evaluarii Nationale a absolventilor de clasa a VIII-a (Matematica) – sesiunea 2021. In judetul Dambovita au fost prezenti 2.986 de candidati.

- In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, cu sprijinul colegilor din Ilfov, Prahova, Dambovița, Argeș, Gorj și București, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice și supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, pun in executare…

- Pana astazi, 21 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.282 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.207 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 26 cazuri noi de…