- La solicitarea Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Dambovita (D.S.V.S.A.), urmare a Hotararii nr. 2/2018 a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, in data de 20 iulie a.c., a avut loc sedinta extraordinara a Centrului Local de Combatere a Bolilor (C.L.C.B.)…

- Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat, o suma in cuantum de 2.250 lei. Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de…

- Avand in vedere Nota de Serviciu nr. 7239/26977 din 11.07.2018, emisa de Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, privind evoluția și extinderea pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei, se suspenda pe o perioada nedeterminata funcționarea tuturor targurilor de…

- Avand in vedere extinderea pestei porcine in țara, se suspenda pe perioada nelimitate activitatea targurilor de animale autorizate din județ. In acest sens au fost transmise informari catre consiliile locale, pentru punerea in aplicare a deciziei de inchidere a targurilor de animale organizate pe raza …

- Peste 31.000 de candidati s-au inscris pentru a sustine examenul de titularizare, in crestere fata de anul trecut. Peste 4.600 dintre acestia sunt absolventi din promotia curenta, iar proba scrisa va avea loc, miercuri, in 87 de centre de examen. La nivel national sunt disponibile 4.502 posturi didactice…

- Romania a exportat animale vii in suma de 74,1 milioane de euro, in primul trimestru din 2018, in crestere cu 0,5% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce valoarea importurilor pe acest segment a fost de aproape doua ori mai mica in perioada mentionata, conform datelor centralizate de…

- Scoala Gimnaziala Nr. 5 "Nicolae Iorga" din Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, de: bull; contabil sef ndash; 0.5 post vacant contractual pe perioada nedeterminata.bull; mediator scolar ndash; 0.25 post vacant contractual pe perioada…

- Angajatorii care , pe perioada vacanțelor stabilite potrivit legii, incadreaza in munca elevi și studenți, beneficiaza de un stimulant financiar lunar care este egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referința al asigurarilor pentru șomaj și stimularii ocuparii forței de munca in vigoare (500…