ISU Dambovița a anunțat ca avand in vedere numarul persoanelor implicate, in explozia de la Crevedia, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Avand in vedere degajarile mari de fum, pentru protecția populației aflata in proximitatea zonei de manifestare a fost transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului Ro-alert. La fața locului a fost alocata și autospeciala transport roboți. Totodata, pentru protecția populației s-a luat masura preventiva de evacuare, pe o raza de 300m. Va reamintim ca la data de 26 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului…