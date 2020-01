IPJ Dambovita a anuntat, joi, ca s-au instituit restrictii de circulatie pe DN 71 Targoviste-Sinaia la km 92+933, din cauza starii precare a unui pod, care nu mai prezinta siguranta in conditiile circulatiei in ambele sensuri. Restrictiile sunt impuse pe termen nedeterminat. "Avand in vedere faptul ca, in urma unei expertize efectuate de administratorul drumului public, s-a constatat ca starea tehnica a podului situat pe drumul national 71 km. 92+933m, dincolo de Glod spre Cota 1000, nu permite desfasurarea in siguranta a circulatiei in ambele sensuri in acelasi timp, s-a luat masura restrictionarii…