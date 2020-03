De acum poti plati contactless toate intrarile la metrou

Metrorex si Banca Comerciala Romana au finalizat implementarea noii solutii de plata cu cardul contactless, in toate cele 43 de statii de metrou din Bucuresti in care accesul a fost modernizat prin introducerea portilor batante de acces. Astfel, in prezent, in toate cele 53 de statii de… [citeste mai departe]