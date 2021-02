Dâmboviţa: Protest al sindicaliştlor de la COS şi liberalilor târgovişteni faţă de situaţia combinatului şi a DN 71 Aproximativ 100 de sindicalisti de la COS Targoviste carora li s-au alaturat peste 50 de membri ai PNL Targoviste au protestat, vineri dupa-amiaza, fata de posibilitatea inchiderii combinatului si fata de decizia anuntata de ministrul Transporturilor privind abandonarea proiectului de modernizare si largire la patru benzi a DN 71 Baldana-Targoviste.



Protestatarii, cu pancarte pe care scria "DN71 / COS", "Salvati COS Targoviste" si echipati cu veste cu inscriptia "DN71 /COS", au blocat circulatia pe DN 71 la Ulmi, la intrarea in Targoviste, traversand continuu pe trecerea de pietoni.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

