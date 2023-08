Stiri pe aceeasi tema

- Noul parc fotovoltaic Doicesti – Sotanga, cu o putere instalata de 80 MW, a fost pus in functiune si este parte a complexului energetic de la Doicesti, care va include si prima centrala cu reactoare modulare mici (SMR) din Europa. Noul parc produce energie verde prin intermediul a peste 123.000 de panouri…

- Operatorii care asigura mentenanta centralei nucleare ucrainene Zaporojie au trecut in starea de oprire doua reactoare, a anuntat marti, 25 iulie, administratia instalata de Moscova, transmite Reuters și Agerpres . Va amintim ca cea mai mare centrala nucleara din Europa a fost ocupata de ruși in luna…

- Centrala nucleara de la Zaporojie a fost deconectata de la alimentarea exterioara cu energie electrica, instalația fiind trecuta in modul de alimentare standby si de urgenta, relateaza luni, 22 mai, agenția Reuters, citata de Agerpres.„Da, ne confruntam cu cea de-a saptea pana de curent de la inceputul…

- Primul Centru de Explorare a Energiei (Centrul E2) din Europa care gazduieste simulatorul camerei de comanda a reactorului modular mic (SMR) NuScale a fost inaugurat, vineri, la Universitatea Politehnica din Bucuresti.