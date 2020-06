Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii aradeni intervin, miercuri, in mai multe localitati din judet, inclusiv in municipiul Arad, dupa ce ploile torentiale au provocat inundatii, fiind afectate inclusiv locuinte si gospodarii. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, George Plesca, a declarat…

- Cinci case,22 de gospodarii, un garaj și demisolul unu bloc au fost inundate la Ciocanești,Cornești și Crevedia. La aceasta ora, 28 de pompieri cu 7 autospeciale și 7 motopompe acționeaza in teren: “In urma manifestarii fenomenelor meteo COD PORTOCALIU (precipitații), incepand cu ora 06:00 in aceasta…

- O ploaie torențiala, care a durat mai bine de o jumatate de ora, a transformat orașul Buzau intr-o mica Veneție.Un episod care se petrece de fiecare data cand ploua in cantitați mari, intr-o perioada scurta de timp, canalizarile nefacand fața volumului mare de apa. Pompierii au avut misiuni de evacuare…

- Un buzoian de 38 de ani din localitatea Potoceni este cautat incepand de sambata in apele Dunarii, pe brațul Valciu. Buzoianul din localitatea Potoceni a mers sambata cu un grup mai mare de prieteni, la pescuit, in județul Braila. La un moment dat, barbatul a intrat in Dunare sa inoate, insa nu a mai…

- Salvatorii Sectiei de pompieri Macin au fost solicitati sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care a cuprins o anexa gospodareasca din localitatea Macin. La fata locului s au deplsat 12 pompieri s au deplasat cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma. Incendiul a cuprins o suprafata…

- Ziarul Unirea FOTO| INCENDIU la o locuința din Panade. A luat foc mobilierul dintr-o camera. Intervin pompierii Blaj Un incendiu a izbucnit joi dupa-amiaza, in jurul orei 18.30 la o locuința din localitatea Panade, comuna Sancel, județul Alba. Garda de intervenție Blaj intervine pentru localizarea și…

- Pompierii de la Detasamentul Targoviste au fost alertati si au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata in comuna Razvad – sat Valea Voievozilor. Pentru stingerea incendiului au intervenit:o Detasamentul de pompieri Tar-goviste – cu 15 pompierio Inspectoratul Judetean de Jan darmi…

- O noua intervenție salvatoare s-a incheiat in urma cu doar cateva minute. Pompierii satmareni au fost solicitați, in jurul orei 21:00, sa intervina pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata pe un teren situat in localitatea Botiz, la ieșirea spre localitatea Ciuperceni. Cei 6 subofițeri din…