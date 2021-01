Dâmboviţa: Poliţist trimis în judecată pentru trafic de influenţă Un politist din cadrul IPJ Dambovita a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, dupa ce a primit bani de la doua persoane pentru a le ajuta sa primeasca mai devreme decat termenul legat permisul de conducere ce fusese suspendat, se arata intr-un comunicat al DGA - Serviciul Judetean /Anticoruptie Dambovita, remis vineri.



"Politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Dambovita au efectuat mai multe activitati de cercetare penala, pe baza ordonantelor de delegare emise de procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe langa…

Sursa articol: agerpres.ro

