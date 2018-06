Stiri pe aceeasi tema

- Peștera Ialomiței din Bucegii dambovițeni a fost inchisa pentru vizitatori. In interiorul peșterii s-a strans o cantitate foarte mare de Post-ul Peștera Ialomiței, inchisa pentru vizitare. A fost inundata in urma ploilor abundente apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Drum judetean inchis, zeci de case, strazi, beciuri, anexe gospodaresti si sute de curti, inundate Precipitatiile abundente cazute joi seara au avut efecte negative in mai multe localitati din judetul Teleorman, cele mai afectate fiind localitatile: Calomfiresti, Tiganesti, Laceni/Orbeasca, Nenciulesti,…

- Judetul Bacau, grav afectat de precipitatiile abundente Un copil în vârsta de 13 ani din satul Tamasoaia, comuna Cotofanesti din judetul Bacau, a murit dupa ce a fost lovit de trasnet. Judetul Bacau a fost grav afectat de precipitatiile abundente si de vântul puternic din…

- Precipitatiile abundente si inundatiile provocate de acestea incepand de sambata au afectat aproximativ 185.000 de persoane din provincia Yunnan, aflata in sud-vestul Chinei, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de Xinhua. Pana miercuri la ora locala 11.00, intemperiile au facut cele mai…

- 14 gospodarii din localitatea Naruja, judetul Vrancea, au fost inundate ieri, din cauza precipitatiilor abundente. Pompierii au intervenit cu o autospeciala si o motopompa din cadrul statiei de pompieri Vidra pentru evacuarea apei din gospodarii. Totodata, din cauza unui copac lovit de trasnet care…

- “Echipele noastre sunt in teren și intervin in funcție de urgențe. Toate instituțiile abilitate și-au mobilizat personalul și incercam sa raspundem cat mai rapid solicitarilor venite din partea cetațenilor afectați de furtuna. Va indemnam la calm și ramanem la dispoziția dumneavoastra. Telefon scurt…

- Aproximativ 20 de gospodarii din judetul Caras-Severin au fost afectate, sambata seara, din cauza fenomenelor hidrometeorologice, iar 16 localitati au ramas fara energie electrica, informeaza Agerpres. "In satul Cornisoru, comuna Bautar, au fost afectate, in total, 19 gospodarii, din cauza scurgerilor…

- Potrivit unui comunicat DIICOT, perchezitiile vizeaza destructurarea mai multor grupari infractionale. Sursa citata mentioneaza în cadrul operatiunii ZIUA Z, sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul directiei au declansat o ampla actiune de combatere a fenomenului…