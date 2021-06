Dâmboviţa: Peste 50 de gospodării inundate; pompierii acţionează pentru evacuarea apei Peste 50 de gospodarii din Dambovita au fost inundate, joi, iar pompierii actioneaza in localitatile Moreni, Ulmi si Razvad pentru evacuarea apei din case, beciuri si curti, informeaza ISU Dambovita. "Echipaje de pompieri actioneaza in Moreni, Ulmi si Razvad pentru evacuarea apei. Peste 50 de gospodarii au apa in curte, in 10 locatii sunt afectate beciurile si in 3 cazuri apa a patruns in casa. In teren actioneaza peste 40 de pompieri cu 10 autospeciale si 8 motopompe pentru evacuarea apei. Din fericire, nu au fost inregistrate victime", precizeaza ISU Dambovita. Si in Pucioasa au fost inundate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de gospodarii din Dambovita au fost inundate, joi, iar pompierii actioneaza in localitatile Moreni, Ulmi si Razvad pentru evacuarea apei din case, beciuri si curti, informeaza ISU Dambovita. "Echipaje de pompieri actioneaza in Moreni, Ulmi si Razvad pentru evacuarea apei. Peste 50…

- Un cod portocaliu de inundatii vizeaza zona de litoral aferenta UAT urilor Tuzla si Eforie, judetul Constanta, in intervalul 29.05.2021 ora 07.40 ndash; 29.05.2021 ora 14.00. La statia Tuzla s au prezentat din tura libera 10 cadre militare, incepand cu ora 06.50.UPDATE 10.30 Pompierii raman mobilizati…

- Mai multe gospodarii din cinci localitati ale judetului Dambovita au fost inundate, vineri, in urma ploilor torentiale, iar DN 71 este acoperit cu apa pe o portiune de 700 de metri la intrarea in Pucioasa, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. "Echipaje de…

- Mai multe gospodarii din cinci localitati ale judetului Dambovita au fost inundate, vineri, in urma ploilor torentiale, iar DN 71 este acoperit cu apa pe o portiune de 700 de metri la intrarea in Pucioasa, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. "Echipaje de pompieri…

- Pompierii argeșeni au fost solicitați in aceasta dimineața unila o locuința inundata din comuna Harsești. Pentru evacuarea apei cu o adancime de aproximativ 15 cm au intervenit pompierii de la Punctul de lucru Stolnici cu o motopompa. In urma cu puțin timp, pompierii au fost solicitați și in localitațile…

- In municipiul Tarnaveni au fost inundate curțile a doua gospodarii, fara afectarea locuințelor. Viitura s-a revarsat pe carosabil. De asemenea, in localitatea Bobohalma, mai multe poduri, șapte gospodarii și o pivnița au fost inundate.Și in localitatea Mica a fost inundat subsolul unei locuințe. In…

- Pompierii din Bihor intervin marți dupa-amiaza pentru evacuarea apei din 15 gospodarii din localitatea Harșești și din 3 gospodarii din Cabești. Potrivit ISU Bihor, apa s-a acumulat in 15 gospodarii din...

- Un corp al Judecatoiei Targoviste a fost evacuat, joi, dupa ce cladirea s-a umplut de fum iar un senzor de fum s-a declansat. Pompierii actioneaza cu doua autospeciale si incearca sa stabileasca de unde provine fumul. ”Posibil incendiu la Judecatoria Targoviste. Pompierii actioneaza cu 2 autospeciale…