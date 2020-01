Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de pesta porcina africana a fost confirmat intr-o gospodarie din localitatea Marasesti, informeaza marti Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vrancea. "In data de 27.01.2020, a fost confirmata prezenta virusului pestei porcine africane intr-o gospodarie…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Dambovita s-a intrunit luni 13.01.2020, ora 14.00, ca urmare a confirmarii virusului de pesta porcina africana in mai multe gospodarii din judet precum si pe raza unor fonduri de vanatoare, dupa cum urmeaza: 1 gospodarie in localitatea Rascaeti – comuna…

- Un focar secundar de pesta porcina africana (P.P.A.) la porc domestic a fost confirmat intr-o gospodarie din localitatea Pancești, comuna Sascut, județul Bacau. Diagnosticul a fost stabilit de Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pesta porcina africana a fost confirmata, marti, in gospodaria Manastirii Viforata din comuna damboviteana Aninoasa, precum si la porci mistreti de pe raza a trei fonduri de vanatoare din judet, informeaza Prefectura Dambovita potrivt Agerpres. "Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Dambovita…

- Pesta porcina africana a fost confirmata, marti, in gospodaria Manastirii Viforata din comuna damboviteana Aninoasa, precum si la porci mistreti de pe raza a trei fonduri de vanatoare din judet, informeaza Prefectura Dambovita. "Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Dambovita s-a intrunit…

- Pesta porcina a fost confirmata in Dambovita in doua fonduri de vanatoare si in patru gospodarii din localitatile Bungetu, Rascaieti, Pucioasa si Varfuri, se arata intr-un comunicat de presa, remis, joi, de Prefectura Dambovita, anunța AGERPRES.De asemenea, exista suspiciunea de pesta porcina…

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara dupa confirmarea cazului de pesta porcina din localitatea Rozavlea, dintr-o exploatație non-profesionala. Pana la confirmarea probelor de laborator transmise la București, exploatația a fost plasata sub supraveghere…

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat intr-o gospodarie din localitatea Golesti, judetul Vrancea, in raza de protectie a virusului aflandu-se cel mai mare combinat de crestere a porcinelor din judet, cu un numar de aproape 34.000 de porcine, potrivit reprezentantilor Directiei Sanitar Veterinare…