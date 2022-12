Stiri pe aceeasi tema

- Cinci barbați, cu varste cuprinse intre 25 și 53 de ani, au fost reținuți de polițiștii din Targoviște dupa ce au provocat un scandal monstru. Cu toții sunt cercetați in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și violare de domiciliu.…

- Azi-noapte, in jurul orei 03.25, polițiștii Biroului Rutier Dej au interceptat in trafic, pe strada Luceafarului din municipiu, un autovehicul condus de un tanar de 26 de ani, din Dej. In urma verificarilor, polițiștii au constatat ca acesta nu poseda permis de conducere, iar fiind testat cu aparatul…

- Doi barbati suspectați ca au intrat intr-o sala de jocuri din municipiul Sfantu Gheorghe, de unde au sustras aproximativ 5.000 de lei, au fost retinuti de politisti, informeaza Agerpres , care preia informații furnizate de IPJ Covasna. Jaful a avut loc in noaptea de 5 spre 6 noiembrie, la ora 5.00.…

- Duminica, 6 noiembrie, polițiștii Secției 7 Politie Rurala Suciu de Sus au intervenit la doua sesizari semnalate prin S.N.U.A.U. 112 privind producerea unor scandaluri in localitatea Valenii Lapușului. In urma verificarilor și a audierii persoanelor implicate in cele doua evenimente, polițiștii au luat…

- La data de 26 octombrie 2022, in jurul orei 17,50, politistii rutieri, din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, au depistat un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe DN1, in municipiul Alba Iulia, cu autorizația de circulație provizorie expirata din data de 1…

- Patru barbați din Ocnița, cu varste intre 41 și 68 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și violare de domiciliu. Aceștia sunt banuiți ca, sambata, 15 octombrie, ar fi agresat fizic un consatean…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 16 și 26 de ani au ajuns dupa gratii 30 de zile, fiind cercetați intr-un dosar penal pentru furt și conducerea unei mașini fara permis. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 2 Poliție Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore, trei tineri, cu varste…

- Urmarire ca in filme pe ulițele din sat. Doi barbați originari din Orhei reținuți de oamenii legii dupa ce au incercat sa fuga. Aceștia conduceau cu viteza excesiva, fara permis de conducere și in stare de ebrietate avansata. Poliția a deschis dosar penal pe numele acestora.