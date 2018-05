Dâmboviţa: O persoană a murit şi alta este grav rănită, într-un incendiu la Ghergani; focul a pornit de la un aragaz O femeie de 83 de ani a murit, duminica, iar un barbat de 61 de ani are arsuri pe 80% din suprafata corpului, in urma unui incendiu ce a avut loc in localitatea damboviteana Ghergani, informeaza ISU Dambovita. Incendiul a cuprins o casa si doua anexe gospodaresti. Fiind in stare grava, barbatul a fost preluat de un elicopter SMURD si transportat la un spital din Capitala. ''In urma executarii recunoasterii la fata locului, au fost gasite doua victime: o femeie (83 ani) decedata si un barbat (61 ani) cu arsuri pe circa 80% din suprafata corpului. Acesta a fost preluat initial de un echipaj… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

