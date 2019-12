Stiri pe aceeasi tema

Moș Craciun ajunge la Targoviște pe 13 decembrie, in orașelul Moșului din Piața Mihai Viteazul. Copiii il pot insoți

Primaria Ulmi ii invita pe cetațenii din localitate la o campanie civica in sprijinul copiilor mai puțin norocoși. "Fiti alaturi

- In seara așeasta, Muzeul Golești asigura transportul lui Moș Nicolae la intalnirea cu copiii din Pitești. Pentru ca n-a nins, darurile sunt aduse nu cu o sanie, ci cu caleașca. La Muzeul Golești așteapta un alt personaj, Moș Craciun, care și-a deschis acolo atelierele. “Venți facem impreuna cu spiridușii…

Moș Craciun este așteptat la Razvad de sute de copii, care aseara, intr-un eveniment in premira pentru comunitate, au fost

- Tramvaiul lui Moș Craciun a început deja de saptamâna trecuta sa circule pe ruta 101 (Bucium - Piața Garii) și înapoi, gatit de sarbatoare cu ghirlande de luminițe. Vesel și cochet, tramvaiul asteapta cât mai mulți calatori sa se încarce cu energie și zâmbete,…

- Zile numarate au ramas pana la sarbatorile de iarna, motiv pentru care copiii se grabesc sa-i trimita scrisori lui Moș Craciun. Jucarii fel de fel, colecții de carți si haine sunt printre darurile pe care copiii vor sa le gaseasca sub brad.

Caravana "Mandra RomanIE" ajunge in doua orașe din Dambovița! Vineri, 15 noiembrie, la Pucioasa și Racari sunt programate intalniri cu

Vicepreședinte al PSD Dambovița, Andrei Plumb a afirmat astazi intr-o conferința de presa ca organizația face obiectul unor atacuri concertate