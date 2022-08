Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri dimineata decretul de numire a lui Petre Daea in functia de ministrul al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.Petre Daea a depus vineri, la Palatul Cotroceni, in fata presedintelui Klaus Iohannis, juramantul de investitura in functia de ministru al Agriculturii…

- Cand eram eu student, circula bancul acela cu Tutankhamon care, cand a fost descoperit de Howard Carter și Lordul Carnarvon ar fi intrebat: „mai traiește Gica Petrescu?”. Marcel Ciolacu, liderul PSD și Președinte al Camerei Deputaților a anunțat azi ca PSD care și-a propus sa aduca oameni noi in politica…

- Conducerea Partidului Social Democrat a dat un vot in unanimitate pentru ca Petre Daea sa revina la Ministerul Agriculturii, a anuntat, miercuri, presedintele formatiunii, Marcel Ciolacu. „Am decis, impreuna cu colegii, ca inlocuitorul in acest moment al domnului Adrian Chesnoiu este fostul ministru…

- Papa Francisc a respins informațiile conform carora intenționeaza sa demisioneze in viitorul apropiat, spunand ca este pe cale sa viziteze Canada luna aceasta și ca spera sa poata merge la Moscova și Kiev cat mai curand posibil dupa aceea. Intr-un interviu exclusiv acordat Reuters, Francis a negat și…

- Marcel Ciolacu imbina vizitele politice cu intalnirile cu liderii religioși ortodocși! Luni, președintele Camerei Deputaților a fost la Chișinau, unde, in afara intalnirii cu liderii politici moldoveni, a fost primit și de catre ierarhii Mitropoliei Basarabiei, care l-au decorat cu Ordinul „Sfantul…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Parlament, ca se va lua o decizie in coaliție referitoare la majorarea salariilor demnitarilor, in cazul in care legea aprobata ieri de Camera Deputatilor va fi promulgata. Mai exact, a aratat ca se va da o Ordonanța…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, vicepremierul Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor, precum și miniștrii Lucian Romașcanu (Cultura) și Sorin Cimpeanu (Educație), se vor afla astazi la Buzau, pentru a participa la doua evenimente diferite.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat, luni, ca Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar, in schimb este nevoie de securizarea frontierelor, iar in aceasta zona Romania trebuie sa se implice si mai mult. „Cred ca Republica Moldova nu…