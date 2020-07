Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele din județul Dambovița nu mai au locuri la la Terapie Intensiva pentru cazurile cu coronavirus. Din acest motiv, trei pacienți cu COVID-19, intubați și ventilați mecanic au fost transferați, vineri, cu elicopterul, de la Targoviște la spitale din Galați și Medgidia, a anunțat Departamentul…

- Trei pacienți infectați cu noul coronavirus de la spitalul din Targoviște au fost transportați, vineri, cu elicopterul la Spitalul Clinic Județean de Urgența Galați și la Spitalul Municipal Medgidia, din cauza atingerii capacitații maxime pe terapie intensiva, scrie Mediafax. Potrivit Departamentului…

- O informare de presa transmisa marți dimineața anunța ca a crescut din nou bilanțul deceselor la pacienți infectați cu noul coronavirus la nivel național. Conform datelor oficiale, 827 de romani care au fost confirmați cu noul coronavirus și-au pierdut viața. Alți noua oameni – patru femei și cinci…

- Conform prefectului Mircea Abrudean, la acest moment, 187 pacienți infectați cu COVID-19, din județul Cluj, sunt internați in spitale dedicate. Astazi, 1 mai, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 236 persoane se afla in carantina 347 persoane aflate in autoizolare la domiciliu…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut o noua raportare, iar numarul mortilor a ajuns la 619. Deces 602 Femeie, 67 ani din județul Neamț. Internata in data de 15.04.2020 Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț-Nefrologie, transferata in 22.04.2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași. Recoltat…

