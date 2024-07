Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii ANM anunta canicula care se extinde treptat in majoritatea zonelor tarii pana la finalul saptamanii viitoare. Duminica este Cod Galben in Crisana, Banat, jumatatea de sud a Olteniei si in sud-vestul Munteniei, iar pentru luni numarul judetelor aflate sub Cod Galben creste și temperaturile…

- Vremea a facut ravagii in țara, vijelii și furtuni puternice, acoperișuri distruse și copaci rupți. Traficul feroviar a fost intrerupt, temporar, pe doua magistrale, iar multe trenuri au avut intarzieri semnificative. Mai multe județe s-au aflat sub cod galben de instabilitate atmosferica , iar peste…

- Atenționare meteorologica ???? Cod Galben ???? valabila in perioada 30 iunie – 1 iulie pentru intreg județul Dambovița. Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, canicula și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi in general de 35…36 de grade, iar indicele temperatura-umezeala…

- Avertizare meteorologica ???? Cod Portocaliu ???? valabila pentru 20 iunie 2024, in tot județul Dambovița. Fenomene vizate: val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat. Maximele se vor situa intre 34-38 de grade, va fi canicula, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua mesaje: Atenționare meteorologica ???? Cod Galben ???? valabila pentru 17 iunie in cea mai mare parte a județului Dambovița. Fenomene vizate: temperaturi ridicate, disconfort termic ridicat, canicula Pe parcursul zilei de luni, in cea mai mare parte…

- Meteorologii au emis un Cod Galben valabil in intervalul 11 iunie, ora 10.00 ndash; 12 iunie, ora 10.00.Vor fi temperaturi ridicate, canicula, disconfort termic ridicat. In intervalul mentionat in centrul Moldovei si nordul Olteniei si pe litoral se vor inregistra temperaturi ridicate pentru aceasta…

- Meteorologii au emis, luni, mai multe avertizari de vreme instabila, dar și canicula, temperaturi extrem de mari și disconfort termic ridicat pentru județul Dambovița. Daca unele zone vor fi marcate de instabilitate atmosferica, alte vor avea parte maxime de pana la 37 de grade pana miercuri, 12 iunie.…

- Meteorologii au emis, luni, noi alerte de canicula și furtuni. In mai multe zone vor fi perioade cu vijelii, averse torențiale și grindina, in timp ce in sudul țarii va fi canicula. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari de canicula, dar și de instabilitate atmosferica.…