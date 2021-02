Dâmbovița: Incendiu de vegetație extins la un depozit de mase plastice Un incendiu de vegetatie uscata s-a extins, sambata, la un depozit exterior de mase plastice si deseuri din Targoviste, focul mistuind peste 10 tone de mase plastice, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. „Pompierii targovisteni au intervenit in municipiul Targoviste pentru stingerea unui incendiu de vegetatie, care s-a propagat si la un depozit exterior de materiale si deseuri din mase plastice. Salvatorii de la Detasamentul Targoviste au actionat cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, luptandu-se mai bine de doua ore cu flacarile si fumul foarte dens.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetatie uscata s-a extins, sambata, la un depozit exterior de mase plastice si deseuri din Targoviste, focul mistuind peste 10 tone de mase plastice, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, informeaza Agerpres. "Pompierii targovisteni au intervenit…

- Un incendiu a avut loc in noaptea de miercuri spre joi la locomotiva unui tren marfar stationat in gara Rastoci, pompierii intervenind pentru lichidarea lui, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, potrivit Agerpres. Citește și: ALERTA - Parlamentul a deblocat angajarile…

- Un nou incendiu, in aceasta seara, la Constanța, la nici 48 de ore de la tragedia in care o femeie a cazut de la etajul 6, in lipsa unei mașini de intervenție cu autoscara. Citește și: SURSE - Cine ar putea fi noul Avocat al Poporului: negocieri dure in coaliție Focul a izbucnit intr-un…

- Un incendiu puternic a avut loc, joi dimineața, la o locuința din comuna argeseana Mioarele, județul Argeș. Pompierii au descoperit sub daramaturi cadavrul unui barbat. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges au transmis ca incendiul a fost produs la o casa batraneasca din satul Matau.…

- Un incendiu a distrus, joi dimineata, o casa din comuna argeseana Mioarele, printre daramaturi fiind gasit cadavrul unui barbat. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges a anuntat ca flacarile au cuprins o casa batraneasca din satul Matau, cu o suprafata de aproximativ 70 de metri patrati.…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, intr-un apartament dintr-un bloc din Pitesti, acesta fiind provocat de un barbat care a dat foc mai multor bunuri. Initial, barbatul a refuzat sa le deschida echipelor de interventie, iar apoi a iesit cu un cutit, fiind imobilizat de un politist. Pompierii…