- O rapaiala puternica, ce a durat cateva zeci de minunte, a creat mari probleme in aceasta dimineata, in tre localitati din Dambovita. In Moreni, un parau care este secat in restul anului, a a inundat 40 de gospodarii, iar in Iedera si Aninoasa, apa a intrat in cate trei gospodarii.

- Mai multe localitati din judet au fost afectate de inundatii/ Zeci de case, sute de curti, drumuri si terenuri agricole, sub ape in Eveniment / on 29/06/2018 at 10:53 / Ploile abundende cazute in dupa amiaza zilei de joi, 28 iunie, si scurgerile de pe versanti au afectat zeci de case, sute…

- Precipitatiile abundente de joi seara si din cursul noptii au determinat inundarea a 22 de case, a sase curti si a patru anexe gospodaresti, a anuntat vineri, intr-o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), seful ISU Botosani, Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, afectate…

- Inundatiile din ultimele ore din mai multe localitati ale judetului Teleorman lasa in urma sute de curti, case si strazi afectate. Un drum judetean a fost inchis din cauza erodarii, informeaza mediafax. Potrivit datelor furnizate vineri de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Sapte localitati din judetul Neamt au fost afectate de ploile torentiale care au cazut joi seara si in cursul noptii, fiind inundate mai multe gospodarii, potrivit unui raport al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Situatia cea mai grava s-a inregistrat in localitatea Trifesti unde viiturile…

- In ultimele zile echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al Judetului Dambovita au fost solicitate si au intervenit la urmatoarele evenimente: 10 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, etc.), un incendiu de vegetatie, sapte…

- Precipitatiile abundente cazute in dupa-amiaza zilei de luni au provocat inundatii in localitatile Onesti si Slanic Moldova, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. La Onesti au fost inundate 35 de curti si beciuri si patru locuinte iar in Slanic Moldova, in…

- In perioada 30 – 31 mai 2018, pe Stadionul comunal Aninoasa, se va desfasura faza judeteana a concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi „PRIETENII POMPIERILOR”, competitia fiind organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita, cu sprijunul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab…