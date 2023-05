Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 31 mai – 4 iunie, Consiliul Județean Dambovița organizeaza Zilele Județului Dambovița. In acest interval vor avea loc competiții sportive, gale de excelența, reprezentații artistice stradale, cel mai mare picnic din județ, dar și expoziții și vernisaje care sa marcheze 511 ani de la atestarea…

- Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste anunta trecerea la programul de vara pentru obiectivul turistic „Peștera Ialomiței”. Din 1 mai 2023, Pestera Ialomitei isi modifica programul de vizitare. Aceasta va fi deschisa in intervalul orar 09:00 - 19:00, de luni pana duminica. Ultimul bilet…

- Comunicat de presa EXPOZIȚIE DE ARTA „ ȘTEFANIA GRIMALSCHI DOBREF - UNDA ȘI CORPUSCUL. MICA RETROSPECTIVA” Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, va invita vineri, 21 aprilie 2023, ora 13:00, la deschiderea expoziției de arta „Ștefania Grimalschi…

- In ediția din aceasta seara, Romanii au talent, ca de fiecare data, se va lasa cu ”explozie de energie și buna dispoziție”, se va lasa cu oameni care cred in talentul lor și care iși doresc sa-l arate intregii țarii. Toate acestea pentru ca la Romanii au talent exista… ”oamenii care viseaza mare, care…

- Polițiștii dambovițeni au lucrat ca la carte in ultimele zile pentru eliberarea a doua tinere, de 20 și 22 de ani, care erau sechestrate și obligate sa se prostitueze in Italia. Mai mult de atat, acestea au fost agresate fizic și amenințate. In urma anchetei, doua barbați din Targoviște, in varsta de…

- Decizia PNL Targoviște de a vota impotriva concesionarii catre Donalam (fost COS) a unei suprafețe de teren, pe care societatea intenționeaza sa construiasca un parc fotovoltaic, este aspru criticata de catre deputatul USR, Daniel Blaga. Acesta spune ca PNL ar fi mințit atunci cand milita public pentru…

- O noua ediție „Romanii au talent” 2023 va avea loc in aceasta seara, cu multe surprize. „Scena luptatorilor pentru un vis” se pregatește sa-și aprinda din nou luminile. De la ora 20:30, cei mai curajoși concurenți vor lasa emoțiile deoparte și vor veni in fața intregii țari sa arate ca merita o șansa.…

- Ștefan Banica, fiul regretatului actor cu același nume, s-a iubit numai cu femei frumoase și celebre din Romania. Astazi va spunem care este relatia lui Stefan Banica Jr. de care nu isi mai aduce nimeni aminte. Cantarețul s-a iubit in tinerete cu inca o femeie celebra din Romania, la inceputul anilor…