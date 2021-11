Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri cu varste intre 20 și 27 de ani au murit din cauza COVID-19, decesele lor fiind raportate marți de catre autoritați. Toți erau nevaccinați, iar doi dintre ei nu aveau comorbiditați. In ultima zi au fost raportate 397 de decese COVID (175 barbați și 222 femei), dintre care 54 din trecut.…

- De ieri pana astazi, in județul Dambovița, un dambovițean a murit aproape in fiecare ora, din cauza infectarii cu Covid-19. Post-ul 22 de dambovițeni au murit de Covid-19 in ultimele 24 de ore! Aproape populația unei comune s-a stins de la inceputul pandemiei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O copila de 13 ani din Bacau și un tânar de 29 de ani din Gorj au murit în ultimele 24 de ore. Niciunul dintre cei doi nu era vaccinat și doar tânarul de 29 de ani avea alte probleme de sanatate, potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategica (GCS). 365 de români…

- La doar cateva zile de la inmormantarea tatalui sau, legenda folclorului banațean Petrica Moise la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, o alta tragediei zguduie Banatul. Lia Moise, fiica artistului, a murit tot la spitalul Victor Babeș și tot de COVID. Nici ea și nici tatal ei nu erau vaccinați. “La…

- Conform datelor oficiale, in ultimele 24 de ore, 11 persoane, infectate cu Covid-19, au murit in județul Dambovița. Este Post-ul DAMBOVIȚA: Numar record de decese, la pacienți Covid-19, in ultimele 24 de ore. 11 persoane au murit apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cristina, o asistenta in varsta de 34 de ani, infectata cu COVID, a murit la spitalul de Urgența Baia Mare. O femeie in varsta de doar 34 de ani a murit la o zi dupa ce fetița pe care o nascuse prematur a decedat. Baimareanca, asistenta medicala, nu era vaccinata și a fost confirmata pozitiv […] Source

- Dupa mai bine de doua luni, Dambovița a inregistrat, astazi, un nou deces la o persoana infectata cu Covid-19. Conform Post-ul DAMBOVIȚA: O persoana cu comorbiditați a murit din cauza complicațiilor Covid. Nu era vaccinata apare prima data in Gazeta Dambovitei .