S-au afișat rezultatele examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie 2018. Promovabilitatea in județul Dambovița este de 64,69 % aproximativ egala cu

Unitatea militara 01403 I.L.Caragiale, judetul Dambovita organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de muncitor calificat IV in

Rezultate mai slabe pentru elevii dambovițeni la Evaluarea Naționala din acest an, comparativ cu anul trecut. Nici un elev u

INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 12 iunie, ora 20 – 13 iunie, ora 14 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica;

O eleva de 14 ani din Pucioasa a depus plangere la politie dupa ce a fost agresata fizic si verbal

Dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute, a aparut zvonul conform caruia groapa ecoogica de la Titu nu mai are capacitate

Deputatul USR de Dambovița, Dumitru Lupescu, a adresat recent o interpelare ministrului muncii, Olguța Vasilescu, pe tema pensiilor militarilor. Parlamentarul

ALDE Dambovita organizeaza, maine, primele alegeri pentru conducere, din istoria filialei. La evenimentul care incepe la ora 18:00, la Casa