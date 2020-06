Stiri pe aceeasi tema

REZULTATE BAC 2020 IASI. In Iasi 12 elevi au reusit sa obtina media 10. Colegiul National Iasi a obtinut cele mai multe medii de 10. Lista liceelor care au avut medii de 10 la Bacalureat: COLEGIUL NAȚIONAL, IASI - 7 COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVITA", IASI - 2 COLEGIUL…

Examenul de Bacalaureat a continuat, astazi ,cu proba obligatorie a profilului, matematica sau istorie. Un elev de la liceul "Goga

Astazi, 22 iunie, s-a desfașurat prima proba scrisa a examenului de Bacalaureat, cea de Limba și literatura romana. Au fost

COMUNICAT DE PRESA Jocul de-a alocațiile dublate… Dupa toate discuțiile despre dublarea alocațiilor, Ludovic Orban insista ca alocațiile nu

3669 de candidați s-au inscris pentru susținerea probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat 2020, a nivelul județului Dambovița. Dintre aceștia

In anul 1968, Comisia pentru Imbunatatirea Administrativ-Teritoriala a Comunelor si Oraselor, care functiona pe langa Consiliul Popular Judetean intocmea un

Incepand de astazi 2 iunie, unii dintre elevi se vor intoarce al școala pentru pregatirile al Evaluarea Naționala și Bacalaureat.

Lacul Bolboci este un lac de baraj natural in Masivul Bucegi, pe teritoriul comunei Moroieni, județul Dambovița. Denumita si "Marea din Bucegi", Lacul Bolboci