- A fost scandal monstru in comuna Vacaresti, din Dambovita, duminica. Doi politisti au ajuns la spital dupa ce au fost atacati cu furcile si cu coasele de catre doi frati. Oamenii legii au ripostat si ei si i-au impuscat pe atacatori, dupa ce i-ar fi avertizat cu focuri de arma trase in plan vertical.

