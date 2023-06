Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in UE, acest tip de poluare cauzeaza in jur de 400 000 de decese premature, iar costurile sale externe legate de sanatate se ridica la sute de miliarde de euro. Persoanele din zonele urbane sunt deosebit de expuse la acest risc. Particulele in suspensie, dioxidul de azot și ozonul de…

- Castigul salarial mediu net in luna aprilie s-a ridicat la 4.564 lei, in crestere cu 10 lei (+0,2-) fata de luna martie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (10.720…

- In luna aprilie 2023, salariul mediu net a fost 4564 lei, in crestere cu 10 lei fața de luna martie 2023, arata datele transmise marți de INS. Intrucat inflația lunara (0,6% in mai) a fost mai mare decat creșterea salariala (0,2%), puterea de cumparare a continuat sa scada.

- Comunicat de presa| Alin Ignat, deputat PNL de Alba: Salarizarea in educație sa porneasca de la salariul mediu pe economie Comunicat de presa| Alin Ignat, deputat PNL de Alba: Salarizarea in educație sa porneasca de la salariul mediu pe economie Chiar daca am doar 36 de ani și sunt la primul mandat…

- Una calda, alte rece. Creste salariul minim in Romania, incepand cu 2024, dar se majoreaza si valoarea taxelor si impozitelor. In prezent, salariul minim pe economie este de 3.000 de lei, bani din care un angajat roman ramane cu 1.898 de lei in mana. Diferența de peste 1.100 de lei se reține direct…

- Salariul minim pe economie este acum 3.000 de lei in Romania, din care angajatul ramane cu 1.898 de lei. Diferența de peste 1.100 de lei se reține direct la angajator, de unde este virata la bugetul de stat sub forma de impozite și contribuții sociale. Romanii, la un pas de salariul minim european De…

- Intr-o prima etapa, doar primariile sunt acelea care au putut depune cererile de finanțare la Administrația Fondului de Mediu (in perioada 21 aprilie 2023 – 28 aprilie 2023). Abia dupa incheierea contractelor de delegare intre Administrația Fondului pentru Mediu și primarii, se va publica pe site-ul…

- In ultima ședința de consiliu local a fost aprobata participarea Municipiului Targoviște la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu! Prin urmare, 1000 de autovehicule uzate vor putea fi casate de catre targovișteni, in schimbul a 3000 de lei…