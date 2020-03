Stiri pe aceeasi tema

- „Alegerile sunt un mediu perfect pentru raspandirea virusului Covid-19″. Desi se spune ca virusul nu se mai dezvolta la temperaturi de peste 25 de grade, liderul ALDE este mai mult decat prevazator, continuandu-si rationamentul afirma ca trebuie amanate alegerile locale. Nu stim ce parere au medicii…

- Ministerul de Externe a anunțat, joi seara, ca un roman rezident in Lombardia, Italia, a fost confirmat cu infecție cu virusul Covid-19. Este primul roman din Italia diagnosticat cu noul virus. Potrivit autoritaților, are simptome ușoare, fiind in auto-izolare la domiciliu.

- Majoritatea deceselor au fost inregistrate in provincia Hubei din China, locul unde a fost identificata pentru prima oara boala COVID-19. Noi cazuri au fost raportate in alte zece tari, inclusiv peste 40 in Iran si 29 in Italia. La nivel global au fost confirmate aproape 90.000 de cazuri, cresterea…

- Inca patru persoane au murit, marți, in Italia, astfel ca bilanțul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 ajunge la 11 in peninsula, transmite The Guardian.Inca patru persoane au murit, marți, din cauza epidemiei de coronavirus din nordul Italiei. Numarul total al morților ajunge astfel…

- Trei persoane au decedat, marti, de coronavirus in Italia, astfel ca bilantul epidemiei a ajuns la zece morti, anunta autoritatile italiene, citate de postul RaiNews si de publicatia La Repubblica.Trei persoane au decedat in ultimele ore in regiunea Lombardia (nordul Italiei), a declarat marti…

- Epidemia de coronavirus se raspandeste in Italia! A patra victima a Covid-19 este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Nordul tarii intra in carantina pentru a incerca sa opreasca raspandirea virusului: scolile s-au inchis, universitatea, slujbele din biserici au fost suspendate,…

