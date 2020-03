Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Dambovita, Virgil Guran a anuntat ca nu are Covid-19. Guran a fost testat impreuna cu restul colegilor care Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Virgul Guran nu a contactat virusul. Ion Sorin si Aurelian Cotinescu asteapta rezultatele testului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Internetul s-a umplut de glume pe seama coronavirusului. E modul in care multi oameni, aflati in izolare impusa sau autoimpusa, trec mai usor peste aceasta situatie.Izolarea pricinuita de pandemia de coronavirus pare ca a sporit creativitatea unora dintre internauti, potrivit Mediafax.ro.…

- Coronavirusul imbraca si forme de lupta politica, dupa ce un parlamentar a fost diagnosticat cu noul virus. Este vorba de Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Corneliu Stefan, explicatii dupa ce PNL Dambovita a publicat imagini cu acesta si Vergil Chitac apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Indemn la solidaritate și responsabilitate fața de cetațeni! In contextul raspandirii infecției cu Coronavirus COVID-19 la nivel internațional, dar Post-ul DAMBOVIȚA Covid-19: PMP se implica in acțiuni de solidaritate și responsabilizare pentru sanatatea cetațenilor apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- COMUNICAT DE PRESA INFORMARE PREVENIRE CONTAMINARE In vederea prevenirii infectarii angajaților/lucratorilor cu virusul COVID – 19 angajatorii au obligația Post-ul DAMBOVIȚA Covid-19: ITM informeaza angajatorii pentru a preveni contaminarea apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Targovișteanca izolata in cadrul Secției Boli Infecțioase nu are coronavirus, au precizat pentru Gazetadambovitei.ro surse medicale. Targovișteanca s-a prezentat la Post-ul DAMBOVIȚA Covid-19: Rezultat negativ in cazul targoviștencei izolate la boli infecțioase (surse) apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Universitatea “Valahia” din Targoviște suspenda cursurile incepand de maine, pana pe data de 23 martie pentru a reduce riscul inmulțirii Post-ul DAMBOVIȚA Covid-19: Universitatea “Valahia” suspenda cursurile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Chindia reactioneaya in urma materialelor aparute in presa centrala, cu privire la posibilitatea de contaminare a jucatorilor cu COVID-19. Clubul Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Pozitia Chindiei despre declaratia lui Pițian despre coronavirus apare prima data in Gazeta Dambovitei .