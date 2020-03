Stiri pe aceeasi tema

Astazi, 19.03.2020, in județul Dambovița: se afla in izolare la domiciliu 559 persoane asimptomatice au ieșit din izolare la domiciliu

Restaurantul Story din Centrul Vechi al municipiului Targoviste, alaturi de scriitorul Vasile Lupasc, au vrut astazi sa isi arate recunostinta

COMUNICAT DE PRESA 17 Martie 2020 Pana astazi, 17.03.2020, in județul Dambovița se afla in izolare la domiciliu 249

Un cititor Gazeta Dambovitei a trimis cateva imagini filmate de la balconul locuintei, in care se vede ca Moreniul este

Comunicat de presa Dat fiind faptul ca am participat la mai multe intalniri și acțiuni cu persoanele din conducerea

Targovistenii au stat in casa si nu prea. In cursul zilei de astazi, in ciuda faptului ca autoritatile dau asigurari

Articolul 20 din legea privind decretarea starii de urgența ofera urmatoarele competențe: Pentru aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgența, precum

Membrii Biroului Executiv National al PNL vor fi testati si se vor izola, dupa ce un senator a fost diagnosticat