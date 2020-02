Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie fara margini a avut loc, in aceasta dimineata, in comuna I.L. Caragiale din judetul Dambovita, unde o fetita de patru ani a fost gasita fara suflare."In comuna I.L Caragiale, din primele date, a fost gasita o minora, in varsta de 4 ani decedata in locuinta. La o prima examinare, aceasta nu…

- Un copil de 4 ani din comuna damboviteana I.L. Caragiale a fost gasit mort in casa, fara urme de violenta, cauza decesului urmand a se stabili dupa efectuarea necropsiei, a informat IPJ Dambovita. "In...

- Școala Gimnaziala ”Alexandru Davila” din Pitești este inchisa din cauza gripei. Cursurile sunt suspendate luni, 3 februarie, și marți, 4 februarie, din cauza absenteismului ridicat. Se pare ca intr-un numar mare de clase s-au inregistrat viroze respiratorii. Reamintim ca saptamana trecuta, patru școli…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la noua, a anuntat, miercuri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Al cincilea deces din cauza gripei, in Romania. Este vorba despre un copil in varsta de doi ani, din București.Micuțul nu era vaccinat antigripal, avea și alte afecțiuni medicale și respira cu ajutorul aparatelor.Potrivit reprezentanților Ministerului Sanatații, exista suspiciunea ca baiatul s-ar fi…

- IPJ Dambovita a anuntat, joi, ca s-au instituit restrictii de circulatie pe DN 71 Targoviste-Sinaia la km 92+933, din cauza starii precare a unui pod, care nu mai prezinta siguranta in conditiile circulatiei in ambele sensuri.

- Retailerul suedez de mobila Ikea va plati despagubiri de 46 milioane de dolari parinților unui copil care a fost ucis de caderea unui dulap, in 2017, transmite BBC, citat de Mediafax.Jozef Dudek, care avea varsta de doi ani, s-a sufocat in mai 2017, cand sertarele unui dulap din gama Malm…

- Un copil a fost ranit și transportat la spital, in aceasta seara, in urma unui accident rutier care a avut loc pe o șosea din Timiș. Vina pentru producerea accidentului o poarta un tractorist, a carui remorca nu era nici semnalizata, nici inmatriculata. Accidentul s-a petrecut pe drumul dintre Dudeștii…