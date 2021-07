Un tren de calatori a lovit o camioneta cu lemne, vineri, in localitatea Patroia, o persoana primind ingrijiri medicale la fata locului, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. La locul accidentului au intervenit o autospeciala cu modul de descarcerare si o ambulanta SMURD, precum si doua echipaje de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ). “Pasagerul utilitarei este asistat medical de echipajul medical de la SAJ. Pompierii evalueaza situatia pasagerilor din tren in vederea identificarii eventualelor persoane afectate de accident”, precizeaza ISU Dambovita. The post…