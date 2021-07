Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 17 iulie a.c., politistii au fost sesizati prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 , de un barbat cu privire la faptul ca in timp ce se afla pe raza comunei Cojasca, si-ar fi omorat nepoata in varsta de 6 ani. Politistii s-au deplasat in timpul cel mai scurt la fata locului,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu, spune ca fata ar fi avut o discutie contradictorie cu tanarul aflat la volan, iar pe fondul acestei tensiuni si al faptului ca soferul a refuzat sa opreasca, ea a deschis portiera si s-a aruncat, scrie Agerpres.Adolescenta,…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, posesorul legal al armei cu aer comprimat cu care un copil de 8 ani l-a impuscat mortal pe fratele sau de 5 ani, la marginea unei paduri dintre localitatile Panet si Madaras, a fost retinut marti, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean

- Politistii damboviteni efectueaza, marti dimineata, 20 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in localitatile Titu, Poiana, Salcioara, Corbii Mari, Petresti, Cobia si Ciocanesti, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Activitatile sunt desfasurate in cadrul unui dosar penal intocmit…