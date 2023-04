Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie la Cobia, unde un barbat dat disparut a fost gasit mort. Dispariția barbatului. A fost anunțata de concubina acestuia,dupa ce acesta nu a mai revenit la domiciliu. A fost cautat de localnici și autoritați dar din nefericire a fost gasit spanzurat in padure. "La data de 17 aprilie a.c., polițiștii…

- Primarul comunei, Claudiu Constantin, a sugerat ca acest craniu ar putea fi al unui barbat disparut in luna decembrie a anului precedent."M-au anuntat cativa localnici ca au gasit ceea ce pare a fi un craniu de om, doar craniul l-au gasit. Ar fi al cetateanului care a disparut acum cateva luni, Ion…

- A fost alerta in comuna Runcu, dupa ce un batran de 72 de ani a disparut de acasa fara a mai reveni. Astazi, autoritațile au intensificat cautarile și l-au depistat pe batran intr-o padure de pe raza satului Brebu. Acesta a fost transportat la spital și urmeaza sa fie examinat de catre un echipaj medical.…

- Actorul Florin Zamfirescu intervine in scandalul momentului, cel cu privire la dragarea Canalului Bastroe. Acesta nu-si ascunde dezgustul vizavi de faptul ca tara noastra este calcata in picioare tocmai de cei pe care, de-a lungul timpului, i-a ajutat sub diverse forme. Zamfirescu a punctat cu amaraciune…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 00.15, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca un barbat, in varsta de 41 de ani, din municipiul Cluj-Napoca nu a mai putut fi contactat de doua zile, existand suspiciunea unei sinucideri.In urma sesizarii, polițiștii s-au deplasat la locuința…

- Un barbat din Cluj-Napoca, dat disparut dupa ce nu a mai putut fi contactat doua zile, a fost gasit mort, joi, in locuinta sa, de catre politisti, in caz existand suspiciunea ca ar putea fi vorba de o sinucidere, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Cluj, citat de Agerpres. „La data de…

- Final tragic in cazul dispariției tanarului in varsta de 20 de ani, din satul Lipoveni, comuna Manastirea Humorului, disparut de acasa de acum doua zile.In urma operațiunilor de cautare demarate de luni dimineața tanarul a fost gasit spanzurat, intr-o zona de padure, la ieșirea din Lipoveni spre ...

- Cadavrul unei femei a fost descoperit, miercuri, in curtea unei case din Farliug, judetul Caras-Severin, in care a fost gasit, spanzurat, si concubinul acesteia, informeaza Observatornews. Potrivit apropiatilor, intre cei doi existau discuții de mai mult timp, motivul fiind gelozia și infidelitatea…