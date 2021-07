Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care si-a injunghiat mortal nepoata in varsta de 6 ani, in comuna Cojasca, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce Tribunalul Dambovita a admis, duminica, propunerea procurorilor care instrumenteaza acest dosar, arata Agerpres. Conform datelor transmise anterior de Inspectoratul…

