Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost alertat sa intervina la aceasta ora in cazul unui accident rutier care a avut loc pe DN 13, in localitatea Fișier. Coliziunea a avut loc intre doua autoturisme. Dininformațiile de la aceasta ora, sunt doua victime: una este conștienta, iar, din pacate,…

- Sapte persoane au fost ranite usor in urma unei tamponari intre doua autoturisme care a avut loc duminica pe strada Goethe, in municipiul resedinta de judet, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Sibiu citat de Agerpres.ro. Tamponare intre doua autoturisme in municipiul Sibiu, pe strada…

- Un sofer a murit intr-un accident care s-a produs vineri pe DN 7 in judetul Arad, la intrarea in Sambateni, intre un microbuz si o autoutilitara.(CITEȘTE ȘI: MINISTRUL MUNCII, DESPRE NOUA LEGE A PENSIILOR: “15 ANI, DURATA MINIMA DE CONTRIBUȚII”. SCHIMBARILE MAJORE PREVAZUTE DE PROIECTUL DE LEGE) Potrivit…

- Politistii din Calarasi au deschis o ancheta si fac verificari pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce un copil de 11 ani a fost ranit grav intr-un parc din Calarasi. In urma incidentului, Primaria orasului a inchis locul de joaca si face reabilitari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat in varsta de 60 de ani a decedat, joi, dupa ce masina pe care o conducea s-a lovit frontal de un alt autoturism, pe drumul judetean 108A, intre localitatile Agrij si Pausa, potrivit Agerpres. Conform primelor date, furnizate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- In ultima perioada, salvatorii de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta au derulat o ampla campanie de informare si constientizare a populatiei in ce priveste riscurile legate de improvizatiile realizate la instalatiile de gaze si a importantei prevenirii oricaror probleme. Campania de informare…

- Pompierii militari care au intervenit in zonele in care ploile au lasat urme serioase au salvat 14 persoane surprinse de ape si au pus la adapost peste 1.300 de animale, care, la randul lor, aveau nevoie sa fie scoase din calea pericolului adus de inundatii. De asemenea, Departamentul pentru Situatii…

- Un copil in varsta de 12 ani, accidentat de o autoutilitara in orasul Bals, in timp ce traversa prin loc nepermis, a fost grav ranit si a fost transportat la spital cu un elicopter SMURD, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Olt, Alin Basasteanu, citat de…